US-Präsident Donald Trump soll nach US-Medienberichten den früheren FBI-Chef James Comey gebeten haben, Ermittlungen gegen Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen. Das Weiße Haus wies Angaben aus einem von Comey verfassten Memo zurück. Der Kongress forderte Einsicht in die Unterlagen.

Flynn hatte nach kurzer Amtszeit als nationaler Sicherheitsberater zurücktreten müssen, weil er falsche Angaben über Kontakte zum russischen Botschafter machte. Die "New York Times" und andere Medien zitieren unter Berufung auf FBI-nahe Quellen aus einem Gesprächsprotokoll, das Comey nach einem Treffen mit Trump im Februar verfasst hatte. Demnach sagte der US-Präsident in Bezug auf Flynn, er hoffe, das FBI werde die Sache auf sich beruhen lassen.

Das Weiße Haus widersprach der Darstellung. Die Unterredung sei nicht präzise wiedergegeben worden. Trump hatte Comey vergangene Woche entlassen. Er leitete als FBI-Chef Ermittlungen zur mutmaßlichen Einflussnahme Russlands auf die US-Präsidentenwahl.

Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses forderten Einsicht in das Protokoll. Der Vorsitzende des für die Kontrolle der Exekutive zuständigen Ausschusses, der Republikaner Chaffetz, setzte dem FBI eine Frist bis zum 24. Mai. Bis dahin solle die Behörde die Unterlagen übermitteln.

.@GOPoversight is going to get the Comey memo, if it exists. I need to see it sooner rather than later. I have my subpoena pen ready.