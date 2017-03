Neue Filme Missbrauch, Stammesfehden und Diskriminierung

Sie waren beide für den Oscar nominiert und sind doch am Ende leer ausgegangen: Der Dokumentarfilm "I am not your Negro" und die australische Produktion "Tanna – Eine verbotene Liebe" kommen in dieser Woche in die deutschen Kinos. Ein weiterer Neustart ist das britische Drama "Una und Ray".

Von Jörg Albrecht