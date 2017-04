Wegen neuer Kämpfe im Südsudan haben die Vereinten Nationen Helfer aus dem Land abgezogen.

Nach Angaben von UNO-Koordinator Owusu handelt es sich um 60 Personen, die im Bundesstaat Jonglei gegen die Hungersnot kämpften. Es sei extrem enttäuschend, dass man trotz aller Zusagen der Konfliktparteien nun erneut evakuieren müsse - und das in einem Gebiet, in dem so viel Hilfe gebraucht werde. Im Südsudan sind nach Angaben der UNO über 5 Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Aufständische warfen den Regierungstruppen vor, in der Stadt Raga 14 Zivilisten getötet zu haben.