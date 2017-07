Die SPD-Politikerin Schwesig ist zur neuen Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden.

Im Schweriner Landtag votierten 40 der 70 anwesenden Abgeordneten für die frühere Bundesfamilienministerin. Nach ihrem Amtseid erklärte sie, sie wolle das Amt zum Wohle des Landes mit aller Erfahrung und Kraft ausüben. Schwerpunkte ihrer Politik seien solide Finanzen, die Wirtschaftsförderung zur Schaffung gut bezahlter Jobs und eine Unterstützung von Familien. Damit werde sie den Kurs ihres Vorgängers Sellering fortsetzen. Der bisherige Regierungschef hatte wegen einer schweren Erkrankung vorzeitig auf seine Spitzenämter in Partei und Regierung verzichtet.



Sellering war neun Jahre lang Regierungschef in Schwerin. Schwesig will alle Minister aus seinem Kabinett übernehmen. Den Bericht unserer Korrespondentin können Sie hier nachhören.