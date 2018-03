Der Politologe Thorsten Faas sieht die SPD nach der Vorstellung ihrer Kabinettsmitglieder auf einem guten Weg.

Die Partei habe nach dem Streit der letzten Monate nun durchaus erfolgreich einige große Meilensteine hinter sich gebracht, sagte der Professor für Politikwissenschaften an der FU Berlin im Deutschlandfunk. "Die SPD ist nach dem Mitgliederentscheid in ruhigeres Fahrwasser gekommen."



Der Partei sei es alles in allem gelungen, Kompetenz, aber auch Erneuerung, zu präsentieren, sagte Faas mit Blick auf das Personal-Tableau der Partei. Dass die designierten Ministerinnen Giffey und Schulze keine Bundeserfahrung hätten, sei zwar eine Herausforderung. Allerdings ständen das Familien- und Umweltministerium nicht so sehr unter den Argusaugen der Öffentlichkeit, wie das bei anderen Ministerien der Fall sei. "Aber keine Frage: Die Lernkurve, die vor ihnen liegt, wird steil sein", prophezeite der Politologe.



Er halte es für nachvollziehbar, dass die SPD das Bild, das sie in der Öffentlichkeit abgegeben habe, korrigieren wolle. Deswegen habe man sich von Außenminister Gabriel verabschiedet, um nun den Teamgedanken in den Vordergrund zu rücken. Die Debatte über Gabriels Beliebtheit wurde nach Ansicht des Politologen verkürzt geführt. Zwar sei die Arbeit des Außenministers über Parteigrenzen hinweg hoch angesehen gewesen, aber das Amt bringe einen generellen Beliebtheitsbonus mit sich. Andererseits gebe es aber keinen Automatismus, sagte Faas mit Blick auf den designierten Außenminister Maas.



Der Politologe geht nicht davon aus, dass der SPD auf ihrem Parteitag am 22. April neues Unheil droht. Die designierte Parteichefin Nahles sei inzwischen so gut vernetzt und anerkannt, dass ihr die Gegenkandidaten für das Amt nichts anhaben könnten.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.