Angeleitet von Silke Egeler-Wittmann in Grünstadt und Bernhard Zörner in Trostberg, setzen sie sich in unterschiedlichsten Projekten mit ungewöhnlichen Klängen auseinander. Musikalische Vorbildung ist nicht erforderlich. Fantasie und Lust am Experiment sind gefragt. Beide Arbeitsgemeinschaften existieren bereits Jahrzehnte und sind die einzigen an deutschen Schulen, die regelmäßig mit Neuer Musik arbeiten und auftreten. Was die Kinder und Jugendlichen dort mitnehmen, lernen sie im besten Sinne nicht nur für die Schule, sondern für das Leben.