Dominik Susteck, Organist an der Orgel für Neue Musik in der Kunst-Station Sankt Peter in Köln, ist auf seiner neuen, beim Mainzer Label WERGO erschienenen CD Prinzipien ostasiatischer Musik auf der Spur. Die Aufnahmen entstanden im Nachklang des Kölner Forum neuer Musik 2015 "Ostasien modern".

Die Werke von Cage und Hosokawa kombiniert Susteck mit eigenen Improvisationen. Bei diesen wurde die Orgel für Neue Musik in der Kunst-Station Sankt Peter um Schlagwerke des Instrumentenbauers Gerhard Kern erweitert.

