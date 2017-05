So erstellte Brahms von seinem 1861 komponierten ersten Klavierquartett in g-Moll op.25, mit dem er sehr erfolgreich in Wien debütierte, eine Fassung für Klavier zu vier Händen. Zu den Klassikern dieser Literatur gehören Robert Schumanns "Bilder aus Osten"; sie reflektieren Erzählungen des persischen Dichters Hariri, die der Komponist 1848 in der Übersetzung von Friedrich Rückert gelesen hatte. Neben diesen beiden Werken hatten Anna und Ines Walachowski für die Produktion die einzige originale Komposition Clara Schumanns für Klavier vierhändig ausgewählt: einen kleinen Marsch für ein Goldhochzeitspaar.

Johannes Brahms

Klavierquartett Nr. 1, op. 25 in der Fassung für Klavier zu vier Händen

Clara Schumann

Marsch Es-Dur für Klavier zu vier Händen

Robert Schumann

"Bilder aus Osten", op. 66 für Klavier zu vier Händen

Anna & Ines Walachowski, Klavier