Da ist er wieder, der Klassiker der bundesdeutschen Politik. Schwarz und Gelb, CDU und FDP haben sich zu einer Regierung zusammengefunden, die Standardverbindung über viele Jahrzehnte lebt nun wieder auf in Nordrhein-Westfalen. Sie haben es eilig gehabt, drei Wochen reichten zum Verhandeln. Man traf sich bescheiden in einer Jugendherberge, es gab keine größeren öffentlichen Schaukämpfe. Ein glatter Start also im bevölkerungsreichsten Bundesland, das als Bundesrepublik im Bonsai-Format gilt, als beispielgebend für die Stimmung im Gesamtland. Und auch in Schleswig-Holstein regieren künftig wieder CDU und FDP, hier noch mit grüner Hilfe. Auch dieses Bündnis war schnell und nur mit etwas mehr Krawall unter Dach und Fach. Die SPD ist in Kiel und Düsseldorf abgemeldet. Drei Monate sind es noch bis zur Bundestagswahl am 24. September. Eigentlich scheint doch alles klar zu sein für den Bund.

Und Liberalen-Chef Christian Lindner will das ja auch durchaus so verstanden wissen: Man habe in NRW "Konturen einer neuen Zusammenarbeit" zwischen FDP und CDU aufgezeigt, sagte er bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags. Allerdings hatte er zuvor auch wiederholt darauf hingewiesen, wie anders doch alles sei, wenn es nicht um Staatskanzleien, sondern ums Kanzleramt geht. CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel, nach einer längeren Pause nun wieder Umfragekönigin, warnt sowieso vor Rückschlüssen von den Landtagswahlen auf die Bundestagswahl.

Politik ist immer für Überraschungen gut

Und natürlich ist es so: In Koalitionsverhandlungen in Berlin wird vermutlich nicht über Staus auf nordrhein-westfälischen Autobahnen verhandelt wie in Düsseldorf oder über Surfverbote an Nord- und Ostseestränden, wie in Kiel. Aber Rückschlüsse lassen sich ziehen: Die Entwicklungen in den Ländern zeigen, wie viel auch in dem eher trägen deutschen Wahlsystem passieren kann: Favoriten können abstürzen, sich sicher fühlende Regierungschefs abgewählt werden. Innerhalb weniger Wochen können selbst Kandidaten, von denen die eigene Partei nicht überzeugt ist, eine Aufholjagd hinlegen, die sie zum Wahlsieg führt.

Es zeigt sich auch, dass eine Partei, die gerade noch als sichere dritte Kraft schien, es schaffen kann, sich selbst fast zu zerbröseln, wenn das einigende Empörungsthema wegfällt- siehe AfD. Es kann passieren, dass andere, die einfach nicht in die Offensive kommen, obwohl ihre Kernthemen gerade Konjunktur haben, bei Wahlen trotzdem punkten können, wie die Grünen. Und dass es gelingen kann, wieder aus der Versenkung emporzusteigen - wie die FDP zeigt.

Große Koalitionen vermeiden

Dazu kommt eine neue Flexibilität. Union und Grüne, die sich so lange als spießige Krawattenträger und bärtige Chaoten misstrauisch beäugten, haben ja schon länger Gefallen aneinander gefunden. Nun haben sich auch noch Grüne und FDP füreinander geöffnet und verkaufen das entzückt als Verbindung von Ökonomie und Ökologie. In Schleswig-Holstein kam der dortige Parteichef Wolfgang Kubicki geradezu ins Schwärmen: Auf die Grünen, so verkündete er begeistert, könne man sich deutlich besser verlassen als auf die nach seinen Worten fürchterlich unprofessionelle CDU.

Mit diesen Anfängern will die FDP dennoch regieren. Als Ausgleich lobt Kubicki noch die SPD. Die Botschaft ist klar: Die zwanghafte Verbindung von Liberalen mit den Unionsparteien ist gelöst. Und die SPD verfällt nicht mehr in Panik, wenn von Koalitionen mit der Linkspartei die Rede ist. Pragmatismus ist das neue Zauberwort. Das liegt nicht zuletzt daran, dass alle vor allem eines wohl vermeiden wollen: Eine Neuauflage der großen Koalition, die ja immer geht, aber mit ihrer satten Mehrheit alle Meinungsunterschiede niederzuwalzen scheint. Es kann also bunt werden nach der Bundestagswahl und es kann einige Überraschungen geben. Angesichts der sinkenden Bedeutung der großen Volksparteien dürfte das nun der neue Klassiker werden. Es ist nicht die schlechteste Entwicklung. Politik wird wieder lebendiger in Deutschland.