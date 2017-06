Neue Reihe: Luthers Thesen - neu gelesen "Humor mit Hammer"

Von heute an startet der Deutschlandfunk "Luthers Thesen - neu gelesen". Eine Reihe in - na klar - 95 Teilen. In jeder Tag für Tag-Sendung wird eine These des Reformators vielstimmig kommentiert, von Frauen, Männern, Christen, Nicht-Christen, Künstlern, Handwerkern... und von einem lebenden Martin Luther.

Monika Dittrich im Gespräch mit Christiane Florin und Andreas Main