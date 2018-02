In Irland hat die katholisch-republikanische Sinn Fein Mary Lou McDonald zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Die 48-Jährige wurde auf einem Sonderparteitag in Dublin gewählt. Damit endet die Ära des bisherigen Vorsitzenden Gerry Adams, der Sinn Fein seit 1983 führte und sich aus der Politik zurückziehen will. In der Republik Irland ist Sinn Fein derzeit die drittstärkste Kraft, in der britischen Provinz Nordirland die zweitstärkste. McDonald erklärte, sie wolle bei den Wählern mit dem Widerstand ihrer Partei gegen den Brexit punkten und sich zugleich weiter für eine Aussöhnung zwischen Katholiken und Protestanten einsetzen.



Sinn Fein galt lange als politischer Arm der katholischen Untergrundorganisation IRA. Diese kämpfte jahrzehntelang gewaltsam gegen die britische Armee in Nordirland und für den Anschluss der britischen Provinz an die mehrheitlich katholische Republik Irland.

