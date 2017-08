Wenn Karies den Schmelz angreift, dann verliert ein Zahn nach und nach an Substanz. Im Idealfall kann er überkront werden. So lassen sich Zahnhalteapparat, Zahnwurzel und die Wände erhalten und der Zahnschmelz wird geschützt. Bei ausgedehnten Zahnlücken müssen größere Lösungen her. Entweder in Form einer Brücke oder einer Prothese. Oder die fehlenden Zähne werden durch Implantate ersetzt. Krankenkassen übernehmen aber nur die Kosten für eine Regelversorgung.

Studiogast:

Prof. Dr. med. dent. Stefan Wolfart, Direktor der Klinik für zahnärztliche Prothetik, Implantologie und Biomaterialien, Universitätsklinikum Aachen

