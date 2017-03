Neue Verkaufswege Wie findet das gute (Jugend-)buch seine Leser?

Live von der Leipziger Buchmesse

Der klassische Vertriebsweg des Buchs führte vom Verlag über den Vertreter in die Buchhandlung. Es gibt ihn noch, aber kann man im Zeitalter sozialer Netzwerke so noch Bücher an junge Leser bringen? Auf Plattformen wie Lovely Books schreiben die jungen Leser ihre eigenen Kritiken. Cross Merchandising war gestern, personalisierte Kinderbücher sind die Zukunft.

Moderation: Tanya Lieske