Mit einer neuen Nationalen Verteidigungsstrategie wollen die USA ihre Dominanz im militärischen Bereich sichern.

Dazu legte das Pentagons ein Papier vor. Darin heißt es, notwendig seien nachhaltige Investitionen in die Streitkräfte und eine Steigerung der Einsatzbereitschaft. Zudem müssten die Verbündeten einen größeren Beitrag zur globalen Sicherheit leisten. Vize-Staatssekretär Colby sagte, das Konzept trage der Erosion der US-Übermacht Rechnung. In dem Papier des Pentagons wird Russland vorgeworfen, in die ökonomischen und sicherheitspolitischen Entscheidungen seiner Nachbarn eingreifen zu wollen. China betreibe die Militarisierung des Südchinesischen Meeres und schüchtere seine Nachbarstaaten mittels einer räuberischen Wirtschaftspolitik ein.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.