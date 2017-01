Neuer Abgasstreit Fiat Chrysler wehrt sich gegen Vorwürfe

Fiat-Chrysler setzt im Streit mit der US-Umweltbehörde EPA nun ganz auf den designierten Präsidenten Trump. (AFP / Marco Bertorello)

Der Automobilkonzern Fiat Chrysler hat Vorwürfe über mögliche Abgasmanipulationen in scharfer Form zurückgewiesen.

Vorstandschef Marchionne sprach von "völligem Blödsinn" und erklärte, man habe nichts Illegales getan. Er warf der US-Umweltbehörde EPA "Effekthascherei" vor, die sich zweifellos negativ auf den Absatz der Konzernmarken auswirken werde. Die EPA wirft dem Autohersteller vor, gegen Umweltgesetze zu verstoßen, weil er seine Software zur Abgaskontrolle den Regulierern nicht offengelegt habe.



Auch in Europa steigt der Druck auf Fiat Chrysler. Die EU-Kommission forderte Italien dazu auf, gegen den Autobauer gerichtete Vorwürfe aus Deutschland zu entkräften. Dem italienisch-amerikanischen Konzern wird vorgehalten, in Dieselmotoren eine illegale Software einzusetzen. Nach Messungen des Kraftfahrtbundesamts schaltet in bestimmten Fahrzeugen die Abgasreinigung jeweils nach 22 Minuten vollständig ab. Abgastests dauern in der Regel nur 20 Minuten.