Der neue Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Sommer, soll am Donnerstag in sein Amt eingeführt werden.

Das Kabinett hatte der Neubesetzung heute zugestimmt. Bundesinnenminister Seehofer sagte in Berlin, der Wechsel an der Spitze solle dazu beitragen, das Vertrauen in die Arbeit der Behörde wiederherzustellen. Sommer betonte, er habe niemals zu denen gehört, die die Schuld immer beim Bamf gesucht hätten. Das Amt werde derzeit zu Unrecht pauschal in der Öffentlichkeit an den Pranger gestellt. Der 56-Jährige nannte als künftigen Zeitrahmen für Asylverfahren die Dauer von drei Monaten.



Sommer folgt der vor wenigen Tagen von Seehofer entlassenen bisherigen Bamf-Präsidentin Cordt. Ihr wurde unter anderem vorgeworfen, sie habe die Aufklärung der Bremer Asylaffäre nicht genügend vorangetrieben.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.