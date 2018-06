Bundesinnenminister Seehofer hat dem Kabinett den künftigen Präsidenten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Sommer, vorgestellt.

Er soll von morgen an die neue Funktion ausüben. Sommer arbeitete bisher als Asylexperte im bayerischen Innenministerium. Seehofer sagte in Berlin, der Wechsel an der Spitze der Bundesbehörde solle dazu beitragen, das Vertrauen wiederherzustellen. Sommer folgt der vor wenigen Tagen von Seehofer entlassenen bisherigen Präsidentin Cordt. Ihr wurde unter anderem vorgeworfen, sie habe die Aufklärung der Bremer Asylaffäre nicht genügend vorangetrieben.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.