Der Alterspräsident des neuen Bundestages, Solms, hat an die Abgeordneten appelliert, sich in der neuen Legislaturperiode auf inhaltliche Auseinandersetzungen zu konzentrieren.

Er warne davor, Sonderregelungen zu schaffen und irgendjemanden auszugrenzen, sagte Solms in der konstituierenden Sitzung des Parlaments in Berlin. Alle Abgeordneten hätten das gleiche Mandat, das mit den gleichen Rechten und Pflichten einhergehe. Mit 709 Parlamentariern ist der Bundestag so groß wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Zum Auftakt lehnten die anderen Fraktionen einen Antrag der AfD ab, die Sitzung nicht vom Alterspräsidenten, sondern durch einen Versammlungsleiter eröffnen zu lassen.



Zur Stunde wählen die Abgeordneten den neuen Bundestagspräsidenten. Es wird erwartet, dass das Amt an den bisherigen Finanzminister Schäuble von der CDU geht. Die Zahl der Stellvertreter wird im Anschluss festgelegt, deren Wahl erfolgt am frühen Nachmittag. Der Kandidat der AfD, Glaser, war bereits im Vorfeld bei den anderen Parteien auf Ablehnung gestoßen, unter anderem, weil er die Religionsfreiheit für Muslime in Abrede gestellt hat. Die Fraktionen haben ihren Abgeordneten das Abstimmungsverfahren freigestellt, SPD und Linke empfehlen, Glaser nicht zu wählen.