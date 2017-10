Einen Monat nach der Wahl ist der neue Bundestag heute zu seiner konstitutierenden Sitzung zusammengekommen.

Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Wahl des CDU-Politikers Schäuble zum neuen Bundestagspräsidenten. Schäuble erhielt 501 von 705 Stimmen. Anschließend wurden die Stellvertreter gewählt. Der AfD-Kandidat für den Vizeposten, Glaser, fiel in allen drei Wahlgängen durch. In einer der kommenden Sitzungen kann die AfD erneut über Glaser abstimmen lassen oder einen anderen Kandidaten benennen. Fest stehen dagegen die fünf Stellvertreter Schäubles aus den anderen Fraktionen: der CSU-Politiker Friedrich, der SPD-Abgeordnete Oppermann, der FDP-Politiker Kubicki sowie die Grünen-Abgeordnete Roth und die Linken-Parlamentarierin Pau.



Schäuble rief mit Blick auf den Einzug der AfD ins Parlament dazu auf, bei den Debatten den gegenseitigen Respekt zu wahren. Demokratischer Streit sei notwendig, die Regeln müssten aber eingehalten werden. Die Sitzung war vom FDP-Abgeordneten Solms in seiner Funktion als Alterspräsident eröffnet worden. Solms sprach sich für eine Wahlrechtsreform aus. Das Parlament habe eine Größe erreicht, unter der die Arbeitsfähigkeit leide.