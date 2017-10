Der bisherige Finanzminister Schäuble ist mit großer Mehrheit zum neuen Bundestagspräsidenten gewählt worden.

Er erhielt 501 der 705 abgegebenen Stimmen. 173 Abgeordnete stimmten gegen ihn, 30 enthielten sich. Eine Stimme war ungültig. Der CDU-Politiker tritt damit die Nachfolge seines Parteikollegen Lammert an, der dem neuen Parlament nicht mehr angehört.



Schäuble würdigte in seiner Antrittsrede die Arbeit Lammerts. Zugleich betonte er, er freue sich auf die neue Aufgabe. Im Parlament schlage das Herz der Demokratie. Mit Blick auf den Einzug der AfD in das Parlament sagte Schäuble, die aktuelle Konstellation spiegele die Veränderung in der Gesellschaft wider. Alte Gewissheiten und Identitäten würden in Frage gestellt und neue vermeintliche Gewissheiten würden in Stellung gebracht gegen zunehmende Sorgen und Zweifel. Schäuble mahnte die Parlamentarier, man dürfe sich streiten, sollte sich aber nicht prügeln, wie das in anderen Ländern schon passiert sei. - Im Anschluss folgt die Wahl der Stellvertreter Schäubles. Es wurde festgelegt, dass es insgesamt sechs Vizepräsidenten geben soll. Der AfD-Kandidat, Glaser, war bereits im Vorfeld auf Ablehnung bei den anderen Fraktionen gestoßen. Er kann daher kaum mit einer Mehrheit für seine Wahl rechnen. Der FDP-Abgeordnete Solms hatte die konstituierende Sitzung als Alterspräsident eröffnet.