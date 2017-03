Für das digitale Antennenfernsehen gilt ab heute ein neuer Standard.

In der Nacht wurde nach Angaben des Plattformbetreibers Media Broadcast ohne Probleme von DVB-T auf DVB-T2 umgestellt. Damit lassen sich über Antenne erstmals Hunderte Sender in HD-Qualität empfangen. Fernsehzuschauer benötigen dafür einen entsprechenden Receiver. Für den Empfang der privaten Sender fallen zudem spätestens ab Juli Gebühren an. Der Empfang öffentlich-rechtlicher Sender bleibt dagegen kostenlos. Für Nutzer von Internet-, Satelliten- oder Kabelfernsehen ändert sich durch die Umstellung nichts.