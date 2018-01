Und jetzt auch noch die GSG 9! Alle bedeutenden Sicherheitsbehörden, die Deutschland aufzubieten hat, wären damit in Berlin selbst oder zumindest im hauptstädtischen Großraum vertreten: die Bundespolizei, zu der die GSG-9 gehört, außerdem BKA, Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst - und über das Terrorismusabwehrzentrum auch Landeskriminalämter, Landesbehörden für Verfassungsschutz und der Militärische Abschirmdienst.

Nicht allein das Beispiel der GSG 9 zeigt, dass sich dieser Trend zur geografischen Zentralisierung in Berlin noch verstärken wird. Das liegt zum einen am Stellenzuwachs der meisten Sicherheitsbehörden: Sie bekommen mehr Personal und mehr Geld. Und zudem liegt es an der erstaunlichen Eigendynamik, die da in Gang gekommen ist: Auch Behörden-Wettbewerb kann enorme Kräfte freisetzen.

Der Politik fehlt es an Mut, weiter zu gehen

Zumindest die Spitzen der Bundesbehörden wollen so nah wie möglich an der Regierung sein; das ist nachvollziehbar und richtig. Auf einem Königsweg befindet sich damit allerdings niemand. Denn mit dieser Zentralisierung, dem Zug nach Berlin auch auf Umwegen, ist noch längst keine Reform der höchst komplizierten, deutschen Sicherheitsarchitektur verbunden, so nötig sie doch wäre.

Weder der deutsche Föderalismus, noch das Trennungsgebot - es gilt für die Arbeit der Polizei und der Dienste - steht sinnvollen Veränderungen im Wege. Dazu müssten bestimmte Aufgaben in weniger Behörden zusammengefasst werden. Ansätze dazu gab es schon, vor allem im Bereich Verfassungsschutz. Mit der Bundespolizei ist man tatsächlich vorangekommen, doch der Politik fehlt es an Mut, noch weiter zu gehen. So haben die möglichen schwarz-roten Koalitionspartner in ihrem Sondierungspapier deutlich gemacht, dass Sicherheit zu ihren Prioritäten gehört. Dokumentiert wird das mit dem Versprechen 15.000 Stellen zusätzlich zu schaffen - und zwar zu gleichen Teilen im Bund und in den Ländern.

Warum wurde der Plan so spät gefasst?

Genau das zementiert eine Struktur, zu der auch die GSG 9 gehört. Sie befindet sich in Sankt Augustin, was zur Zeit ihres Aufbaus wenig mit diesem Ort, aber sehr viel mit der Nähe zur Hauptstadt Bonn zu tun hatte. Dass nun ein zweiter Standort der GSG 9 in Berlin entstehen soll, ist einzig deshalb erstaunlich, weil dieser Plan so spät gefasst wurde. Mitte letzten Jahres soll das im Bundesinnenministerium entschieden worden sein, also etwa ein halbes Jahr nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt durch Anis Amri, aber viele Jahre nach dem Beschluss, Berlin zur Hauptstadt zu machen.

Die Grenzschutzgruppe 9 hat ihren Namen zu Recht behalten dürfen, obwohl es den Bundesgrenzschutz schon lange nicht mehr gibt, weil er in der Bundespolizei aufgegangen ist. Dass ein Teil der GSG 9 nun in Berlin stationiert wird, ist gut. Hier in der Hauptstadt wird er benötigt, wie andere Polizeikräfte und Sicherheitsbehörden auch. Aber die deutsche Sicherheitsarchitektur braucht noch weitere Veränderungen.

Gerwald Herter (Deutschlandradio - C. Kruppa)Gerwald Herter studierte Geschichte und Internationale Beziehungen in München und Straßburg. Tätigkeit im Institut für Zeitgeschichte, freie Mitarbeit bei ARTE und beim ARD-Fernsehen. Volontariat beim Bayerischen Rundfunk. BR-Korrespondent zunächst in Bonn, dann in Brüssel, anschließend Leiter des ARD-Studios Südosteuropa, später ARD-Terrorismusexperte. Ab 2011 Leiter der Dlf-Redaktion Europa und Außenpolitik in der Abteilung Hintergrund. Seit Juli 2017 Dlf-Sicherheitsexperte.