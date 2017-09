Neuer IPC-Präsident "Daran wird er sich messen lassen müssen"

Der Brasilianer Andrew Parsons ist der neue Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees. Die Sportschützin Manuela Schmermund hat klare Erwartungen an ihn und an die Organisation. "Er will den Sportlern eine stärkere Stimme geben - daran wird er sich messen lassen müssen", sagte sie im Deutschlandfunk.

Manuela Schmermund im Gespräch mit Klaas Reese