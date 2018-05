Der frühere Bundesaußenminister Gabriel soll in den Verwaltungsrat der geplanten deutsch-französischen Zug-Allianz Siemens Alstom einziehen.

Wie beide Unternehmen mitteilten, wurde Gabriel von Siemens als unabhägiges Mitglied des Gremiums vorgeschlagen. Die Aktionäre müssen der Nominierung noch zustimmen.



Gabriel hat sich in der Vergangenheit für eine Fusion beider Unternehmen stark gemacht. In einer Übernahme von Teilen Alstoms durch Siemens sehe er große Chancen sowohl für Deutschland als auch für Frankreich, hatte der SPD-Politiker

in seiner Zeit als Bundeswirtschaftsminister 2014 erklärt.

