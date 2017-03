Mit "@mediasres" etabliert der Deutschlandfunk ein neues Format und knüpft zugleich an den Erfolg der bisher am Samstag ausgestrahlten Sendung "Markt und Medien" an. In Beiträgen und Gesprächen ordnet das neue Magazin Themen wie Medienwandel, Pressefreiheit und Medienethik in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext ein.

Es gehe "um Fakten statt Fakes, um Dialog statt Abschottung, um Einordnung statt Tickerwissen", sagte Deutschlandradio-Intendant Willi Steul. "Mit der neuen Mediensendung wird der Deutschlandfunk einen wichtigen Beitrag für die eigenständige Meinungsbildung und für den demokratischen Diskurs in unserem Land leisten."

Programmdirektor Andreas Weber ergänzt: "Die Medien sehen sich immer häufiger pauschaler und undifferenzierter Kritik ausgesetzt. Der Deutschlandfunk wird mit @mediasres die aktuellen Debatten kritisch begleiten, zugleich aber selbstkritisch und transparent über die Arbeitsweise von Journalistinnen und Journalisten auch im eigenen Haus berichten."

Profilschärfung des Nachmittagsprogramms

Mit der der neuen Mediensendung geht eine weitere Profilschärfung des Nachmittagsprogramms im Deutschlandfunk einher. Mit überarbeiteten Schwerpunkten schafft das Magazin "Campus & Karriere" ab dem 20. März mehr Raum für wichtige Bildungsdebatten. Auch die Literatursendung "Büchermarkt" nimmt aktuelle Entwicklungen stärker in den Fokus – bei der Besprechung von Büchern wie beim Aufgreifen von Diskussionen. Ein neues Konzept bietet "Corso – Kunst & Pop", das tagesaktuelle Magazin zu Popkultur. Neu hinzugekommen ist die Sendung "Streitkultur": Eine zugespitzte Frage, zwei Gäste, zwei konträre Positionen – dazu ein Moderator und ein weites Themenspektrum.

Das neue Nachmittagsprogramm im Deutschlandfunk in der Übersicht: