Die Ausgangsbedingungen für den künftigen spanischen Ministerpräsidenten Sanchez sind nach Ansicht des CDU-Politikers von Marschall gut.

Da sein abgewählter Vorgänger Rajoy Spanien aus der wirtschaftlichen Krise geführt habe, könne Sanchez nun von den positiven Folgen profitieren, sagte von Marschall im Deutschlandfunk (Audio-Link). Ihn stimme zuversichtlich, dass Sanchez an einer Konsolidierung des Haushalts festhalten wolle. Da seine sozialistische Partei aber nur über 84 von 350 Sitzen im Parlament verfüge, sei Sanchez auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen. Eine weitere Herausforderung sei eine Lösung des Katalonienkonflikts. Der 46-jährige Sanchez wird am Vormittag in Madrid von König Felipe vereidigt.



Der bisherige konservative Ministerpräsident Rajoy hatte am Freitag ein Misstrauensvotum im spanischen Parlament verloren. Die Abstimmung kam nach einem Korruptionsskandal um Rajoys Volkspartei zustande.

