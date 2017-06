Die erste Härteprobe ist nun also bestanden, Armin Laschet am Ziel. Seit ein paar Stunden ist er, der elfte Ministerpräsident in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland. Laschet, der ewig Unterschätzte. Abgewählt als Bundestagsabgeordneter; abgewählt als Landesminister; in seiner Partei einst aufgrund seiner Rolle als Integrationsminister mit dem Spitznamen "Türken-Armin" verspottet und in der NRW-CDU erst im zweiten Anlauf an die Spitze gewählt, ist nun – qua Amt – eine gewichtige Person der Bundesrepublik sowie ein Landesvater in spe.

Dass seine frischgeschmiedete schwarz-gelbe Landesregierung - übrigens die einzige in Deutschland aktuell - direkt funktionierte, kommt - allen Warnungen angesichts der knappen Mehrheit zum Trotz - nicht wirklich überraschend: Denn nach anfänglichen wahlabendlichen Irritationen, als die FDP ein mögliches Bündnis in Frage stellte, ging es schnell: ein Treffen zur Sondierung, Koalitionsverhandlungen ohne Knatsch, Unterschrift unter den gemeinsamen Vertrag, nun die glatte Wahl.

Der gelassene, ausgleichende Landesvater

Und auch, wenn einige, vor allem finanzielle, Punkte des schwarz-gelben Bündnisses an Rhein und Ruhr offenbleiben, sind die Voraussetzungen, trotz eben der knappen Mehrheit, sehr günstig, dass sich der ewig unterschätzte Laschet zum anerkannten, erfolgreichen Landesvater mausern könnte - und zwar aus mehreren Gründen:

Da wäre zum einen Laschets Bündnispartner, die FDP, deren Hauptziel der Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag ist. Bis zum Herbst befindet sich FDP-Chef Christian Lindner also im Dauerwahlkampf, was zum einen Laschet die Möglichkeit gibt, als gelassener, ausgleichender Landesvater aufzutreten, zum anderen die Koalition nochmals diszipliniert.

Stören wird sie dabei - und das ist ein weiterer Punkt - zumindest keine schlagkräftige Opposition. Die große NRW-SPD hat den Neuanfang erst einmal verschoben, die Grünen lecken ihre Wunden und die AfD ist uneins.

Günstiges Erbe von Rot-Grün

Ohnehin hinterlässt die abgewählte rot-grüne NRW-Landesregierung in doppelter Hinsicht ein günstiges Erbe. Zum einen öffnete sie, nicht zuletzt durch Hannelore Krafts Ablehnung je in die Hauptstadt zu gehen, jene Flanke, die die einstige schwarz-gelbe Opposition als Ambitionslosigkeit ausschlachten konnte und nun mit der sogenannten NRW-Koalition populistisch zu füllen weiß. Zum anderen sind die Rahmenbedingungen im Land, trotz der bekannten Probleme, nicht ganz so schlimm: Das avisierte Wirtschaftswachstum, sprudelnde Steuereinnahmen und viel Geld dank dem neuen Finanzausgleich, schaffen Spielräume für die kostenpflichtigen Versprechungen.

All das zeigt sich in dem nun harmonischen, fast schon zu euphorischen Auftreten des neuen schwarz-gelben Regierungslagers. Es läuft also für Armin Laschet, den 11. Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen. Zu seinem größten Problem könnte so allerdings etwas werden, was er bislang noch nicht kannte: Zu hohe Erwartungen.

Moritz Küpper (Deutschlandradio / Bettina Straub)Moritz Küpper, Jahrgang 1980, studierte Politik- und Kommunikationswissenschaften und Volkswirtschaftslehre in München und Washington, D.C. und besuchte die Deutsche Journalistenschule. Er promovierte an der Universität Bonn und arbeitete als Redakteur bei Capital, in der Online-Redaktion des Deutschlandradios sowie der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Seit 2015 ist er als Deutschlandradio-Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen tätig.