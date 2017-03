Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Bartsch, hat den neuen SPD-Vorsitzenden Schulz zur Zusammenarbeit aufgefordert.

Die Sozialdemokraten müssten ihre Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen, indem sie konkrete Vorhaben umsetzten, die im Bundestag bereits jetzt eine Mehrheit hätten, sagte Bartsch im Deutschlandfunk. Ein Beispiel sei die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen. Auch in anderen Forderungen gebe es Übereinstimmungen mit der Linken, etwa bei der gebührenfreien Bildung von der Kita bis zum Studium. Diese müsse die SPD in den Ländern durchsetzen. Wenn sie ihre sozialen Forderungen nicht realisiere, werde den Menschen Sand in die Augen gestreut, betonte der Linken-Politiker.



CDU-Generalsekretär Tauber kündigte einen fairen Wahlkampf ohne persönliche Attacken gegen Schulz an. Er kritisierte zugleich, dass der neue SPD-Chef kaum konkrete Aussagen zu seinem politischen Programm gemacht habe. Der SPD-Parteitag hatte Schulz gestern einstimmig zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt und ihn auch als Kanzlerkandidaten der SPD bestätigt.