35 Prozent Zoll auf Autos aus Mexiko, Unterschrift unterm Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP gestrichen, Importware aus China beschimpfen, Freihandelsabkommen NAFTA mit Kanada und Mexiko auf den Prüfstand: US-Präsident Trump packt zu. Freihandel, das ist was für Weicheier und Verlierer, daran lässt er keinen Zweifel. America first, US-amerikanische Arbeiter zuerst. Und ein Großteil der Welt ist entsetzt.

Als Absage an den Handel über Grenzen hinweg sollte Trumps Amtshandlung allerdings nicht verstanden werden. Statt multilateral – also mit mehreren Ländern – will er lieber mit jeder Regierung einzeln über Marktzugang für Banken, Versicherungen oder Bergbauunternehmen verhandeln. Für den zum Präsidenten aufgestiegenen Bauunternehmer auf den ersten Blick die stärkere Ausgangsposition. Sein Handelsgepolter kommt zudem nicht völlig überraschend: Die USA haben zwar 1995 bei der Gründung der Welthandelsorganisation WTO mitgemacht. Aber schon damals klar gesagt: Wenn uns was bei Euren multilateralen Handelsabkommen nicht passt, dann sagen wir wieder Tschüss.

Allerdings: Vor 20 Jahren mag das noch funktioniert haben. Heute fragt man sich, wie viel Trump tatsächlich von Weltwirtschaft und nebenbei bemerkt von Chinas neuer Rolle versteht. Einfach aus der WTO aussteigen? Große US-Konzerne wie Apple und Microsoft profitieren von klaren Welthandelsregeln und brauchen China als Produktionsstandort und als Absatzmarkt. Mal eben willkürlich hohe Strafzölle auf Importe beschließen? Es werden sich bestimmt US-amerikanische Importeure finden, die dagegen vor Gericht ziehen.

Viel Getöse - was davon umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Trump tut gut daran, als Erstes die Exportfähigkeit Amerikas zu stärken, anstatt nur Protektionismus zu bieten. Denn derweil umwirbt Chinas Regierung mit feinem Lächeln das Dutzend der von den USA verschmähten TPP-Partnerstaaten, darunter Australien, Chile, Vietnam und Singapur, also keine Leichtgewichte.

Heimischen Unternehmern und ausländischen Investoren macht der neue US-Präsident Trump seine Politik mit der Aussicht auf lasche Gesetze und Steuersenkungen schmackhaft. Ob all das die erhofften Jobs schafft und dem einfachen weißen US-Amerikaner wirklich hilft? Am Ende könnte genau dieser Arbeiter der Verlierer sein: Wenn vor lauter Deregulierung vom Mindestlohn nichts überbleibt und wegen hoher Zölle Auto, Smartphone und der Kühlschrank immer teurer werden.

Jule Reimer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Jule Reimer, Redakteurin in der Abteilung Wirtschaft und Gesellschaft des Deutschlandfunk, spezialisiert u. a. auf internationale Handels-, Rohstoff-, Agrar-, Energie- und Umweltpolitik. Studium der Volkswirtschaft und Portugiesisch an der Universität zu Köln, journalistische Ausbildung in der "Kölner Schule" und bei der Deutschen Welle. Kurzzeitkorrespondentenvertretung der ARD für das südliche Afrika. Neben der Leidenschaft für Globalisierungsthemen ein tiefe Zuneigung zur lusophonen Welt. Deshalb immer mal wieder Kommentare zu und Reportagen aus Brasilien, Angola, Mosambik.