Neuer US-Präsident Papst Franziskus ruft Trump zum Einsatz für Arme auf

Papst Franziskus am 22.10.2014 auf dem Petersplatz in Rom.

Papst Franziskus hat US-Präsident Trump zum Amtsantritt gratuliert und ihn zugleich aufgefordert, sich für Arme und Außenseiter einzusetzen.

Er bete, dass Trump sein Amt mit Weisheit und Stärke in einer Zeit schlimmer humanitärer Krisen ausführe, heißt es in einer vom Vatikan veröffentlichten Botschaft an Trump. Zugleich erinnerte er an den Beitrag der USA zur Achtung der Menschenwürde und der Freiheitswerte weltweit.