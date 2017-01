Der Großteil der Antennen-Fernsehzuschauer in Deutschland wird sich ein neues Empfangsgerät kaufen müssen. Nur jene, die bereits heute schon über einen DVB-T2-HD-tauglichen Fernseher verfügen, könnten sich theoretisch die Anschaffungskosten sparen, sagt Michael Wolf von der Stiftung Warentest.



"Die allermeisten aktuellen Fernsehgeräte, die jetzt so seit ein oder zwei Jahren auf dem Markt sind, die beherrschen tatsächlich schon das neue DVB-T2-HD - aber nicht alle! Man sollte sich somit auf jeden Fall erkundigen, ob der schon vorhandene Fernseher oder - wenn man einen neuen kaufen möchte - das Wunschgerät diesen Standard DVB-T2-HD unterstützt. Viele aktuelle Geräte tun das, aber noch längst nicht alle."



Kunden sollten aber ganz gezielt nach dem deutschen DVB-T2-HD-Standard fragen. Der Grund: Das Codierungsverfahren der hiesigen Sendebetreiber unterscheidet sich von dem in anderen europäischen Ländern.

Wer private Sender schauen möchte, braucht eine Decoderkarte

Und selbst wenn der neue Fernseher schon fit für DVB-T2-HD sein sollte, bleibt vielleicht ein Problem. Denn zu empfangen wären ausschließlich die öffentlich-rechtlichen Sender. Wer zusätzlich die künftig verschlüsselt übertragenen, privaten Sender schauen möchte, braucht trotz modernen Fernsehers eine Decoderkarte für rund 80 Euro.



Doch die meisten der bisherigen Antennenzuschauer werden sich wohl ein neues separates Empfangsgerät anschaffen müssen. 13 solcher Empfänger wurden von den Warentestern untersucht. Bei der Auswahl sind die Fernsehgewohnheiten das erste Kriterium, sagt Michael Wolf.



"Wenn man weiß, dass man nur die Öffentlich-Rechtlichen, nicht verschlüsselten, Sender empfangen will, dann kann man ein ganz einfaches Gerät ohne eingebautem Decoder für das Privatfernsehen kaufen. Die sind günstiger. Wenn man dagegen auch die Privaten empfangen will, dann muss man darauf achten, dass man sich ein Gerät mit passendem und eingebautem Decoder anschafft."

Bei den untersuchten Geräten gab es keine schlechten Beurteilungen

Das zweite Kriterium bei der Auswahl eines DVB-T2-HD-Empfängers ist die Ausstattung. Es geht darum, welche Anschlussmöglichkeiten geboten werden. Warentester Michael Wolf unterscheidet zwischen solchen mit Basisausstattung und jenen, die multimediafähig sind.



"Günstigere Geräte bringen zum Beispiel oft keine Aufnahmefunktion mit. Hingegen kann man an eher teurere Modelle eine externe Festplatte dranhängen und somit das Fernsehprogramm aufzeichnen. Die noch teureren verfügen dann auch über Internetfunktionen. Diese können beispielsweise auch Video-Streams aus dem Internet darstellen, oder direkt auf die Mediatheken der Sendebetreiber zugreifen."



Die gute Nachricht ist, dass es bei den untersuchten 13 Empfangsgeräten keine schlechten Beurteilungen gab. Bild und Ton, sowie die Empfangsempfindlichkeit - hier wurde der Großteil mit "gut" bewertet.

Das teuerste Modell kostet um die 150 Euro

Der Testsieger von "Technisat" heißt "Digipal Isio HD". Das ist tatsächlich das teuerste Modell in der Untersuchung - kostet um die 150 Euro. Das ist im Grunde ein Rund-um-sorglos-Paket - es kann die Öffentlich-Rechtlichen und auch die Privaten empfangen. Bietet zusätzlich auch noch Internetfunktionen. Der beste Free-to-air-Empfänger, der kann nur die Öffentlich-Rechtlichen, also die nicht verschlüsselten Sender, empfangen, ist ein Gerät von "Comaq", was um die 40 bis 50 Euro kostet."



Und noch ein Hinweis zur benötigten Antenne: In der Regel können die bisher für DVB-T verwendeten auch für DVB-T2-HD genutzt werden. Immerhin - denn für die meisten Antennen-Fernsehzuschauer ist die Umstellung beim Übertragungsstandard mit Ausgaben für ein neues Empfangsgerät ohnehin schon mit zusätzlichen Kosten verbunden.