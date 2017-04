Nichts zu tun wäre keine Alternative: Die Bundeswehr braucht dringend digitale Kompetenz. Dass sie in dieser Woche einen weiteren Schritt unternommen hat, um entsprechende Einheiten aufzubauen, war überfällig. Und doch, die Gründung der neuen Cyber-Teilstreitkraft muss mit einem unguten Gefühl verbunden bleiben. Sie ist schlichtweg zu schlecht vorbereitet.

Da sind zum einen die rechtlichen Fragen. Wenn sich die Angriffe gegen zivile Infrastruktur richten, Datennetze also, vielleicht die Stromversorgung, Sendeanlagen – handelt es sich dabei um legitime Ziele?? Erstens sind sie in privater Hand. Zweitens ginge von ihnen keine direkte Gefahr aus, sondern sie wären allenfalls Mittel zum Zweck. Drittens sind Angriffe in der digitalen Welt Alltag. Vielfach geschehen sie automatisiert. Wann also herrscht Frieden? Wann Krieg? Und mit wem? Nur die wenigsten Angriffe lassen sich zurückverfolgen. Verschleierung ist bei Internet-Attacken an der Tagesordnung, falsche Fährten sind die Regel. Was, wenn jemand drauf reinfällt?

Nächste Frage: Wenn ein Angriff in deutschen Netzen vom Ausland aus erfolgt: Ist ein Handeln deutscher Datenkrieger dann ein Einsatz im Inland oder im Ausland? Wie ist die Abgrenzung zum Innenressort geregelt, wie zum Verfassungsschutz? Ist eine strikte Trennung überhaupt klug? Darüber hinaus fragt sich: Muss der Bundestag nicht in jedem Einzel- und Einsatzfall zustimmen? Macht es einen Unterschied, ob eine Rakete abgeschossen wird, oder aber ein vermeintlich gewaltloses Eindringen in digitale Netze erfolgt?

Verschlafene Entwicklung

Weitere komplexe Erwägungen treten hinzu. Doch seit der damalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping um die Jahrtausendwende herum auf der Hardthöhe erste Schreibtische zusammenschieben ließ, um einen IT-Stab der Bundeswehr zu gründen, ist nicht viel passiert. Wie auch: Weder ist Bonn als Hort von Spezialisten für Informationstechnologie bekannt, noch wäre die Bundeswehr dafür berühmt, ein attraktiver Arbeitgeber für digitale Cracks zu sein. Befehl und Gehorsam zählen jedenfalls nicht zu den Tugenden von Nerds, glaubt man den gängigen Klischees und Millennials-Beschreibungen, wonach neben Gratis-Äpfeln und begrenztem Druck die maximale Eigenverantwortung das Maß der Dinge ist.

Überhaupt: Wer will für die Hälfte des Geldes in einer Behörde des Bundes Dienst schieben, wo er unter dem Strich nichts machen darf, statt als echter IT-Experte in der freien Wirtschaft nach Ruhm und Wirkungsmacht zu streben? Hilft die vierte Garde der Bundeswehr wirklich weiter? Oder versammeln sich hier ein paar ausrangierte Telekom-Beamte und erzählen sich Heldensagen aus alten Zeiten mit BTX und fiependem Modem?

Es könnte noch viel schlimmerkommen

Es könnte noch viel schlimmer kommen, wenn sich hier ein paar Spinner zusammenfinden, die in einem Start-up ansonsten maximal ihre Geldgeber ruinieren können – beim Spielen mit kritischen Infrastrukturen aber in sensiblen rechtlichen und technischen Grauzonen mit Menschenleben umgehen. Durch wenig versierte Vorgesetzte und Parlamentarier wäre das kaum kontrollierbar.

Ego-Shooter-Sehnsüchte im echten Leben bedienen? "Command & Conquer" in der Wirklichkeit spielen? In Netzen das ausleben, was anderen und andernorts verboten ist? Die Anforderungen an die körperliche Fitness etwaiger IT-Soldaten mögen geringer sein als an einen klassischen Infanteristen. Der psychischen Stabilität muss umso größere Aufmerksamkeit gelten.

Überhaupt bedarf es einmal einer kritischen Untersuchung, ob eine virtuelle Kriegführung ohne das Risiko, selbst mit zerschmetterten Gliedern auf dem Schlachtfeld zu enden, zu einer steigenden Neigung führt, Krieg als Fortsetzung von Politik wieder zunehmend für legitim oder sogar moralisch geboten zu halten. Dass die Hemmschwelle sinkt, sich weltweit mal eben irgendwo einzumischen, kann durch Cyber-Einsätze zumindest als wahrscheinlich gelten. Klug wäre es nicht.

Wenig sinnvoller Alleingang

Rätselhaft bleibt außerdem: So rar IT-Spezialisten sind, so unklar die Rechtslage ist, so komplex der Aufbau einer neuen Einheit ist und so international dominiert das Thema Informationstechnologie ist – warum geht die Bundeswehr es überhaupt im deutschen Alleingang an? Wenn Integration über nationale Armeen hinaus Sinn hat, dann ja wohl hier. Unter dem Gesichtspunkt von Kosten und Know-how wäre der Aufbau einer echten europäischen Cyber-Einheit jedenfalls wesentlich zukunftsweisender als Panzerbataillone gen Osten zu schicken.

Burkhard Ewert, Stellv. Chefredakteur der Neuen Osnabrücker Zeitung (Michael Gründel)Burkhard Ewert, geboren 1974 in Hamburg, ist der Stellvertretende Chefredakteur der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Für diesen und weitere NOZ-Medien-Titel verantwortet er neben der Arbeit am Newsdesk die politische und wirtschaftliche Berichterstattung und Kommentierung. Zuvor arbeitete er in verschiedenen Funktionen für das "Handelsblatt" in Düsseldorf und die "Ostsee-Zeitung" in Rostock. In Bielefeld studierte er Geschichte mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialgeschichte.