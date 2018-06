"Der d!campus definiert das Business-Networking neu. Hier, im Herzen der Cebit, trifft Technologie auf Emotion, Business auf Erlebnis", so die Werbeversprechen der Technologiemesse in Hannover, die derzeit BesucherInnen aus aller Welt empfängt. Weil es immer weniger werden, will der Veranstalter mit einem neuen Konzept punkten.

"Keine sehr lange Zukunft"

Technikjournalist Peter Welchering zog im Deutschlandfunk eine ernüchternde Bilanz: "All das, was wir mit Robotik, künstlicher Intelligenz und ähnlichem haben, das war auf der Industriemesse schon zu sehen", meinte er mit Blick auf die am gleichen Ort stattfindende Hannover-Messe. Was auf der Cebit präsentiert werde, sei nicht immer digitale Alltagkultur der Zukunft. "Auch das Riesenrad, das aufgebaut wurde, ist keine digitale Alltagskultur", sagte er weiter. Viel wichtiger sei es, dass die Software und die Hartware hinter künstlicher Intelligenz begriffen werde. "Das brauchen wir: eine Konferenz, auf der wir diskutieren, was wollen wir? Aber kein Festival, das darüber hinweggeht."

Die Neukonzeptionierung der Messe sei der zweite Versuch, der Cebit eine neue Richtung zu geben. "Ich gebe diesem neuen Cebit-Festival keine sehr lange Zukunft."