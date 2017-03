Sie haben sich keinen Gefallen getan mit diesem Auftritt heute. Günter Lubitz nicht, der Vater des Co-Piloten des Germanwings Fluges, der heute vor genau zwei Jahren mit 150 Menschen an Bord abstürzte. Und Tim van Beveren auch nicht, angesehener Luftfahrtexperte, Journalist, Dokumentarfilmer und Pilot.

Günter Lubitz sprach von einem speziellen Schmerz, den er empfinde, verglichen mit dem der anderen Hinterbliebenen dieses Unfalls. Damit hat er recht, denn der Vorwurf, der auf seinem Sohn lastet, ist ungeheuerlich und unerträglich ist es für ihn auch, dass dieser Sohn nicht mehr da ist. Und auch dass er versucht hat, mittels eines Gutachters Faktoren zu finden, die seinen Sohn entlasten, auch das ist zu verstehen. Die Ergebnisse dieses Gutachtens aber just heute zu präsentieren, auf die Minute genau zwei Jahre, nachdem der Funkkontakt zur Maschine abbrach und der 12 minütige Todeskampf seiner Insassen begann, das war wirklich keine gute Idee. Zwei Tage vorher oder auch gerne danach – das hätte die Ergebnisse der Untersuchung nicht geschmälert. So bleibt nur ein Fazit an dieser Stelle: traurig und geschmacklos. Und dass Tim van Beveren, der damit beauftragte Fachmann, sich diesem Zeitplan unterwarf, das ist genauso unschön und geschmacklos, sich auf diese Weise selbst in noch hellere Scheinwerfer zu stellen. Ein Tag der Trauer ist nämlich dunkel.

Gehörige Medienschelte

Die Ergebnisse seiner Untersuchung, die sind allerdings sehr luzide, es waren die Inhalte, nicht das Timing, die die Pressekonferenz heute Morgen in Berlin interessant machten. Die vorgelegten Fakten machen stutzig und deuten auf Schlampigkeiten in den Ermittlungen hin. Und sie wurden sowohl vom Vater Lubitz als auch vom Kollegen van Beveren mit einer gehörigen Medienschelte verbunden, die in vielen Punkten berechtigt war.

Denn offensichtlich hat die Presse in einigen wichtigen Aspekten einfach nur voneinander abgeschrieben und den Ermittlungsbehörden blind vertraut. Das krasseste Beispiel ist die Theorie, dass Lubitz die Verschließmechanismen für Cockpittüren auf seinem Rechner gegoogelt haben soll. Heute hieß es, dieser Computer sei nachweislich nicht der seinige gewesen. Ein Pilot, der seine täglichen Handgriffe googelt? Absurd, aber niemand hat es hinterfragt.

Keine neue Theorie über die Absturzursache

Und so reihten sich heute einige Ungereimtheiten aneinander, exakt recherchiert und schlüssig vorgetragen. Aber keine neue Theorie über die Absturzursache. Wem also hat das Ganze genützt? Die erste Frage der Kollegin vom "Stern" nach der Veranstaltung war so naheliegend wie befremdlich: Was hat Vater Lubitz dem Experten für diese Arbeit bezahlt? Es kam keine Antwort, aber das Geld wäre in einem Opferfonds besser aufgehoben gewesen. So bleibt der eigentliche Skandal in diesem Fall die Tatsache, wie wenig Geld die Lufthansa bereit ist für einen toten Passagier zu bezahlen. An dieser Stelle zu korrigieren, das wäre eine bessere Idee gewesen an diesem traurigen Tag.