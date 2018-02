Die CDU-Bundestagsabgeordnete Kemmer hat sich für mehr Ministerinnen im Bundeskabinett ausgesprochen.

Alle wünschten sich mehr Frauen in der Partei, sagte Kemmer im Deutschlandfunk (Audio-Link), und ergänzte: "Dann müssen sich Frauen auch in den Kabinettsposten wiederfinden." Zudem gebe es in der Parteibasis den Wunsch, dass es in den von der CDU geführten Ministerien neue Gesichter an der Spitze gebe. "Und auch dass die verschiedenen Flügel der Partei abgedeckt sind. Da gibt es eine gewisse Erwartungshaltung."



Die Politikerin verteidigte den ausgehandelten Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD. Bei den Themen Familie, Digitalisierung und innere Sicherheit entspreche die Vereinbarung in großen Teilen den Wünschen der Union. Diese brauche in Zukunft eine Schärfung ihres Profils. "Das bedeutet keinen Ruck nach rechts, aber den Markenkern wie innere Sicherheit müssen wir thematisch unterlegen", sagte Kemmer.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.