Die SPD versucht es mit einem Wahlprogramm in Etappen. Erst die innere Sicherheit, heute die Rente und alsbald noch ein Steuerkonzept. Ob das den Erfolg des Unternehmens steigert, lassen wir einmal dahingestellt. Interessant ist schon, dass sich Martin Schulz und die SPD mit dem Rentenkonzept wieder ein Schritt an die Gewerkschaften annähert. Die hatten im vergangenen Herbst schon gefordert, dass das derzeitige Rentenniveau von 48 Prozent nicht unterschritten werden dürfte.

Mehr soziale Gerechtigkeit mit SPD oder mit CDU?

Das hatte Arbeitsministerin Andrea Nahles - mit der zusammen Martin Schulz das Konzept heute vorgestellt hat - damals noch zurückgewiesen, weil ein solches Rentenniveau die Beitragszahler zu sehr strapazieren würde. Jetzt im Wahlkampf und aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage rechnet sich das wieder etwas anders. Jetzt geht es - und das heben die Sozialdemokraten in den Papieren zum neuen Rentenkonzept sogleich hervor - jetzt geht es hauptsächlich um den Kontrast zur Union und die Frage, welche der beiden Volksparteien setzt sich in diesem Wahlkampf tatsächlich für mehr soziale Gerechtigkeit ein?

In der unmittelbaren Gegenüberstellung dürfte die SPD bei den Wählern gut da stehen. Denn welcher künftige Rentner wird freiwillig nur 43 Prozent des Gehalts vor der Rente nehmen wollen, wenn er doch 48 Prozent kriegen kann und wer wird schon bis 70 arbeiten wollen, wie Teile der Union das fordern, wenn die SPD keine Änderungen verspricht.

Union und SPD liegen in den zentralen Fragen weit auseinander

Wahltaktisch ist das ein Programm, das sich sehen lassen kann. Denn die SPD stellt die richtigen Fragen. Etwa die nach dem angemessenen Versorgungsniveau, weil auch in Zukunft die gesetzliche Rente das wichtigste Standbein in der Altersvorsorge bleiben wird. Oder wie man die mögliche Altersarmut über eine gesetzliche Solidarrente wenigstens einigermaßen abwendet. Und nicht zuletzt bis zu welchem Alter die Menschen künftig arbeiten sollen.

All das wollte die große Koalition eigentlich schon in dieser Legislaturperiode beantwortet haben. Sie hat es aber nicht getan, oder nur in Teilen getan. Union und SPD liegen in den zentralen Fragen weit auseinander. Auch deshalb ist es gut, den Kontrast im Bundestagswahlkampf deutlich zu machen. Die Wähler müssen schon wissen wie die Alternativen aussehen. Das ist der SPD mit diesem Aufschlag gelungen.

Rentenfrage wahlentscheidend?

Aber ob Martin Schulz mit dem Rententhema im Wahlkampf wieder Oberwasser gewinnen kann, ist eine ganz andere Frage. Nüchtern betrachtet wohl kaum. Denn solch eine komplizierte Debatte gelingt im Wahlkampf nur, wenn die Rentenfrage von den Wählern tatsächlich als bedrückend empfunden werden würde.

Davon kann im Moment aber keine Rede sein. Die gesetzlichen Renten sind zweimal in Folge deutlich angehoben worden. Und die große Koalition hat auf Druck der SPD doch einige Verbesserungen, etwa bei der Erwerbsminderungsrente oder der betrieblichen Altersvorsorge erreicht. Da ist also derzeit zu wenig Druck im Kessel, als das die Rentenfrage wahlentscheidend werden könnte.

Volker Finthammer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Volker Finthammer, Jahrgang 1963, studierte Politik in Marburg und in Berlin. Nach der Wende erste Radioerfahrungen beim Deutschlandsender Kultur in Ostberlin. Seit 1994 beim Deutschlandradio. Redakteur im Ressort Politik und Hintergrund. Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und in Brüssel. CvD in der Chefredaktion von Deutschlandradio Kultur. Seit September 2016 wieder im Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik.