Es gibt wohl kaum etwas, das einen so sperrigen Namen trägt wie das Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Und doch: als die Richter des Bundesverfassungsgerichtes es im Jahr 2009 schufen, rammten sie einen gewaltigen Pfeiler in das deutsche Selbstverständnis einer freien, selbstbestimmten Gesellschaft in digitalen Zeiten.

Digitale Endgeräte – unser ausgelagertes Gehirn

Die Richter haben damals anerkannt, dass digitale Endgeräte mehr sind als nur das klassische Telefon, der klassische Briefkasten, das klassische Faxgerät. Sie sind in vielen Fällen der Ort, an dem wir Gedanken – fertige oder unfertige – aufbewahren, der Ort, an dem wir berufliche und höchstprivate Dinge zusammenführen – es ist unser ausgelagertes Gehirn, mit höherer Speicherverlässlichkeit. Die Durchdringung dieser Sphäre ist sogar weitergehend als die des Wohnraums, der seit jeher dem besonderen Schutz vor staatlichem Zugriff unterliegt.

Ja, dies gilt auch für solche Menschen, die schwerer Straftaten verdächtigt werden. Für Menschen, die zum Beispiel des Landesverrates verdächtigt werden. Dass so etwas unter Umständen sehr schnell gehen kann, zeigte sich in der Netzpolitik-Affäre im Sommer 2015 – hier wäre ein Einsatz von Staatstrojanern nach neuer Gesetzeslage grundsätzlich erlaubt gewesen.

Massive Abkürzung des Verfahrens

Doch offenbar scheint dieses Grundrecht bis heute nur begrenzt von Ministern und Bundestagsabgeordneten der großen Koalition wirklich verstanden und geachtet zu werden. Denn sonst hätten sie die heutigen Gesetzesänderungen nicht per massiver Abkürzung des Verfahrens über die Bundestagsfraktionen und Änderungsanträge in den Ausschüssen und damit quasi durch die politische Hintertür eingebracht, so wie Strafverfolger künftig bei 38 Straftatbeständen ihre Schadsoftware auf Zielrechner aufspielen dürfen sollen.

Ja, es ist ein Problem für die Strafverfolger, wenn sie an Telekommunikation Verdächtiger nicht gelangen. Ja, es ist ein Problem für sie und damit auch die Gesellschaft, wenn sie ihre Aufgaben nicht gut erledigen können. Und ja, es ist auch so, dass Kriminelle wenig Rücksicht darauf nehmen, ob Strafverfolgungsbehörden gerade ihrer Arbeit nachgehen können oder die Rechtslage nicht passt.

Kein Grund für einen Schnellschuss

Aber: Es gab keinen Grund für diesen Schnellschuss – es gab keinen Grund dafür, unbedingt noch vor der Sommerpause dieses Gesetz ohne echte Debatte auf den Weg zu bringen. Hätte man es ernst gemeint damit, hätte man etwas wahrscheinlicher verfassungsgerichtsfeste, etwas weniger angreifbare und vor allem etwas ausgereiftere Lösungen anstreben können - auf dem ganz regulären Weg über Kabinett und Parlament mit breiterer öffentlicher Debatte und breiter Rechtfertigung.

Das gewählte parlamentarische Verfahren hat hier eine massive Sicherheitslücke offenbart – eine Sicherheitslücke beim Grundrechtsschutz im Parlament.

Falk Steiner (Deutschlandradio / Bettina Straub)Falk Steiner arbeitet seit 2013 im Hauptstadtstudio von Deutschlandradio. Als Korrespondent bearbeitet er dort vor allem Themen der Digital- und der Sicherheitspolitik im weiteren Sinne. Zuvor arbeitete er als Freier Journalist unter anderem für Zeitungen, Magazine, Radiosender und digitale Medien sowie zwei Jahre beim Bundesverband der Verbraucherzentralen zum digitalen Wandel aus Verbrauchersicht. Zuvor war er bei einer Berliner Agentur und bei Zeit Online in Hamburg tätig. Studiert hat er Politikwissenschaft in Bonn und Berlin.