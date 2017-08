Neues vom E-ELT Startschuss für die Riesenkuppel

Das geplante Großteleskop der Europäischen Südsternwarte ESO nimmt zunehmend Gestalt an. So wurde vor einigen Wochen in Mainz der Rohling für den Sekundärspiegel mit einem Durchmesser von 4,20 Metern gegossen.

Von Hermann-Michael Hahn