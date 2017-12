Der abgesetzte katalanische Regionalpräsident Puigdemont hat von der spanischen Staatsführung die Wiedereinsetzung seiner Regierung verlangt.

In einer Ansprache, die er in Brüssel aufzeichnen ließ, sagte er, er betrachte sich als legitimen Regierungschef Kataloniens. In Ausübung dieses Amtes wolle er politische Verhandlungen mit Spaniens Ministerpräsident Rajoy führen.



Puigdemont hält sich in Belgien auf, weil in Spanien ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Seine Regionalregierung war nach einem verfassungswidrigen Referendum zur Unabhängigkeit Kataloniens Ende Oktober von der spanischen Regierung abgesetzt worden.

