UNO-Generalsekretär Guterres hat in seiner Ansprache zum neuen Jahr die politisch Verantwortlichen weltweit zu Konfliktlösungen aufgerufen.

Guterres sprach wörtlich von einer "Alarmstufe rot" für die Welt. Statt in Richtung Frieden gehe die Entwicklung in die umgekehrte Richtung. Es wachse die Angst vor Menschenrechtsverletzungen, sowie Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit. Der UNO-Generalsekretär appellierte an die Verantwortlichen, Hass zu überwinden und gemeinsame Werte zu teilen.



Papst Franziskus bezeichnete das abgelaufene Jahr als "vom Menschen ruiniert". Im Silvestergottesdienst im Petersdom sagte Franziskus, 2017 sei in vielerlei Hinsicht von Tod, Lügen und Ungerechtigkeiten geprägt gewesen. Er danke denjenigen Menschen, die "still für das gemeine Wohl" zusammengearbeitet hätten.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.