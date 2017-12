Bundeskanzlerin Merkel ruft in ihrer Neujahrsansprache zu mehr gesellschaftlichem Miteinander auf. Viele Bürger machten sich über den Zusammenhalt in Deutschland Sorgen, sagte sie. Schon lange habe es nicht mehr so unterschiedliche Meinungen darüber gegeben. Manche sprächen sogar von einem Riss durch die Gesellschaft.

Merkel führte aus, man müsse sich wieder mehr um Achtung vor dem anderen bemühen. Das Ringen um Antworten gehöre zu einer lebendigen Demokratie. Deutschland eine die Werte des Grundgesetzes. Deutschland eine die Werte des Grundgesetzes, vor allem die unantastbare Würde jedes Einzelnen und dessen Freiheitsrechte.



Mit Blick auf die aktuelle Politik erklärte Merkel, sie bemühe sich um die baldige Bildung einer stabilen Regierung. Inhaltlich sprach sich die CDU-Vorsitzende für eine Stärkung der Pflegeberufe aus. Nötig seien ferner die Schaffung von Arbeitsplätzen, Investitionen in Forschung, Entwicklung und Bildung sowie digitaler Fortschritt. - Die Ansprache der Kanzlerin wird am Abend im ARD-Fernsehen und im ZDF ausgestrahlt.

