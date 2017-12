Bundeskanzlerin Merkel hat die Menschen in Deutschland zum Jahreswechsel zu mehr Zusammenhalt aufgerufen.

Sie wünsche sich, dass das Gemeinsame wieder deutlicher in den Vordergrund rücke und man sich bemühe, wieder mehr Achtung vor dem anderen zu haben, sagte sie in ihrer vorab verbreiteten Neujahrsansprache. Zugleich unterstrich sie, dass das Ringen um richtige Antworten zu einer lebendigen Demokratie dazugehöre. Merkel betonte auch, dass noch mehr in einen starken Staat investiert werden müsse, der die Regeln des Zusammenlebens verteidige und für Sicherheit sorge. Außerdem sprach sie sich dafür aus, Familien zu entlasten und die Pflegeberufe zu stärken.



Die Neujahrsansprache der Kanzlerin wird am Abend im ARD-Fernsehen und im ZDF sowie um 19 Uhr 05 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.