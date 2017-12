Bundeskanzlerin Merkel hat die Menschen in Deutschland zum Jahreswechsel zu mehr Zusammenhalt aufgerufen.

Sie wünsche sich, dass das Gemeinsame wieder deutlicher in den Vordergrund rücke und jeder wieder mehr Achtung vor dem anderen habe, sagte sie in ihrer Neujahrsansprache. Deutschland sei im besten Sinne eine vielstimmige Gesellschaft, und das Ringen um richtige Antworten gehöre zu einer lebendigen Demokratie. Merkel versprach, zügig eine stabile Regierung zu bilden. Es gelte jetzt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass es Deutschland auch in zehn, fünfzehn Jahren gut gehe.

