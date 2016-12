Neujahrsansprache Merkel ruft zu Zuversicht und Zusammenhalt auf

Neujahrsansprache von Bundeskanzlerin Merkel (Markus Schreiber/POOL AP/dpa)

Bundeskanzlerin Merkel hat die Bürger zu Zuversicht im kommenden Jahr aufgerufen.

Man müsse dem Hass der Terroristen Mitmenschlichkeit und Zusammenhalt entgegensetzen, sagte sie in ihrer Neujahrsansprache. Die schwerste Prüfung sei der islamistische Terrorismus, erklärte sie mit Blick auf die Anschläge im Sommer in Bayern und zuletzt auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin. Es sei besonders bitter und widerwärtig, wenn Terroranschläge von Menschen begangen würden, die in Deutschland Schutz suchten. Zugleich betonte Merkel mit Blick auf die Lage in der syrischen Stadt Aleppo, es bleibe richtig, dass Deutschland jenen helfe, die tatsächlich Schutz bräuchten.