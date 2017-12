Der russische Präsident Putin hat US-Präsident Trump angeboten, langfristig pragmatisch zusammenzuarbeiten.

In einem Brief mit Neujahrswünschen schrieb Putin, er strebe einen konstruktiven Dialog an, der auf gegenseitigem Respekt basiere. Dies sei besonders wichtig, um die strategische Stabilität in der Welt zu stärken und optimale Antworten auf globale Bedrohungen zu finden. Kreml-Sprecher Peskow erklärte, das schlechte Verhältnis zu Washington sei eine der größten Enttäuschungen des Jahres gewesen.

