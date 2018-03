Das autonom fliegende Lufttaxi ist tatsächlich in Planung - in Neuseeland.

Eine Firma, die von Google-Mitgründer Larry Page finanziert wird, hat ein kleines elektrisches Flugzeug für zwei Personen vorgestellt. Cora heißt das Lufttaxi. Es kann senkrecht starten und dann wie ein Flugzeug fliegen - autonom, das heißt ohne Piloten, bis zu 100 Kilometer weit und 177 km/h schnell.



Ein ähnliches Konzept verfolgt auch die deutsche Firma Lilium. Sie entwickelt ein Elektroflugzeug für fünf Personen. Das soll aber mit seinen 36 Motoren in einer Stunde bis zu 300 Kilometer zurücklegen können. Andere Anbieter wie die Daimler-Beteiligung Volocopter aus Deutschland oder Ehang aus China setzen eher auf eine Art Riesendrohnen. Aktuell sind mehrere Lufttaxi-Dienste in Planung, unter anderem vom Fahrdienst-Vermittler Uber. Auch die Flugzeugbauer Airbus und Boeing arbeiten an eigenen kleinen Maschinen für solche Dienste.



Als die designierte Staatsministerin für Digitales, die CSU-Politikerin Bär, in einem Interview von «Flugtaxis», sprach, die künftig im deutschen Luftraum unterwegs sein könnten, hatte das bei Internetusern für Erheiterung und viel Spott gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.