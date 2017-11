Bundespräsident Steinmeier hat sich für ein baldiges Freihandelsabkommen zwischen der EU und Neuseeland ausgesprochen.

Bei einem Staatsbesuch warb Steinmeier in Wellington dafür, nach dem Brexit-Beschluss Großbritanniens nun möglichst schnell mit Verhandlungen zu beginnen. Großbritannien ist traditionell Neuseelands wichtigster Handelspartner in Europa. Steinmeier sagte bei einem Treffen mit der neuen Premierministerin Ardern, Deutschland habe als starke Exportnation großes Interesse an einem solchen Abkommen. Auch Ardern, die erst seit wenigen Tagen im Amt ist, zeigte sich zu baldigen Verhandlungen mit der EU bereit.



Der Besuch in Neuseeland ist dritte Station einer achttägigen Reise des Bundespräsidenten. Zuvor war er in Singapur und Australien.