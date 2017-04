Bundesaußenminister Gabriel hat vor einer Verzögerung beim Austritt Großbritanniens aus der EU gewarnt.

Man müsse zügig voranschreiten, sagte er, nachdem Premierministerin May eine Neuwahl für den 8. Juni angekündigt hatte. Gabriel wertete die Ankündigung auch als Zeichen dafür, dass die Entscheidung aus der Europäischen Union auszutreten für Großbritannien mehr interne Schwierigkeiten als Verbesserungen mit sich gebracht habe. - Das Parlament stimmt morgen darüber ab, ob die Wahl vorgezogen werden soll. May will sich dadurch Rückendeckung für die Brexit-Verhandlungen sichern.