Neuwahl in Großbritannien

Die europa-kritische Ukip-Partei in Großbritannien wirbt im bevorstehenden Wahlkampf für eine harte Umsetzung des Brexit.

Ukip-Chef Nuttall erklärte, mit jeder Stimme für seine Partei könnten die Bürger klar machen, dass das britische Volk einen klaren EU-Austritt mit wieder-errichteten Grenzen wolle. Schottlands Regierungschefin Sturgeon warnte davor, das politische Spektrum des Landes nach rechts zu verschieben. Offensichtlich wolle Premierministerin May mit ihrem vorgezogenen Wahltermin die Regierungsmehrheit der Konservativen langfristig sichern. - In Schottland waren die EU-Befürworter deutlich in der Überzahl. Deswegen fordert das schottische Regionalparlament eine neue Volksabstimmung über die Unabhängigkeit der Region von Großbritannien.