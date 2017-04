Diese Eilmeldung löste Schockwellen in Großbritannien aus, die bis aufs europäische Festland schwappten: Neuwahlen, und zwar bereits am kommenden 8. Juni.

Wahlmüde Briten

Es war aber mitnichten die britische Regierungschefin Theresa May, die mit dieser Ankündigung die Stimmung in ihrem Land wiedergab. Sondern eine 75-jährige Rentnerin aus Bristol. "Sie machen Witze – doch bitte nicht schon wieder eine Wahl?", rief die Dame entrüstet in das Mikrofon eines BBC-Reporters. "Es gibt einfach zu viel Politik heutzutage."



In Großbritannien ist dieser Tage tatsächlich alles Politik. Als wenn der Brexit nicht genug wäre, muss das Volk in knapp sieben Wochen schon wieder an die Urnen. Dabei ist die letzte Parlamentswahl noch keine zwei Jahre her.



Aber vielleicht ist diese Wahl gar keine so schlechte Sache, auch für Europa. Nein, nicht weil diese Wahl den Brexit rückgängig machen könnte. Wer das erwartet, der kennt die Zahlen nicht. Und der kennt auch die Stimmung im Land nicht.

Wer könnte mit wem?

Da wären zuerst einmal die Zahlen: Zwar ist in der Tat nun viel die Rede davon, dass die liberaldemokratische Partei großer Sieger der Wahl werden könnte. Und die sogenannten LibDems sind vehement gegen den Brexit. Sie würden ihn lieber heute als morgen stoppen. Doch im allerbesten Fall kommen diese Brexit-Gegner gerade einmal auf 20 Sitze. Im Unterhaus in London aber gibt es 650 Sitze.



Natürlich könnten sich die Liberaldemokraten mit den schottischen Nationalisten zusammentun, ebenfalls erbitterte Brexit-Gegner. Das ergäbe dann großzügig gerechnet möglicherweise 80 echte Mandate gegen den Brexit.



Das Problem ist, dass diese beiden ehernen Brexit-Gegner dringend die Labour-Partei für ihre Allianz brauchen. Aber auf die einst große Oppositionspartei können Schotten und Liberaldemokraten nicht zählen. Labour-Chef Jeremy Corbyn hat hoch und heilig versprochen, das Ergebnis des EU-Referendums zu respektieren.



Obendrein ist zu befürchten, dass Labour am 8. Juni historisch abgestraft wird. Derzeit dümpeln die Sozialdemokraten bei gerade einmal 20 Prozent.

Tory-Werte sind hochgeschossen

Die große Siegerin der Wahl wird also aller Voraussicht nach, und wenn nicht noch dramatische Dinge passieren, Theresa May heißen. Nach ihrer Ankündigung, dass sie Neuwahlen abhalten will, schossen die Werte für ihre konservative Tory-Partei noch einmal in die Höhe. Bei 48 Prozent sahen manche Demoskopen die Partei Mitte der vergangenen Woche. Mehr als 60 Sitze könnten die Tories damit hinzugewinnen. Und dann am Ende möglicherweise 400 der 650 grünen Polstersitze im House of Commons einnehmen.



Zweitens, und damit kommen wir zur Stimmung im Land: Die allerallermeisten Briten, von den Schotten abgesehen, haben den Brexit bereits als Tatsache akzeptiert. Typisch britisch zu sein heißt pragmatisch zu sein. Das belegt auch eine aktuelle Umfrage: Nur 17 Prozent der Wähler sagen da, dass die Neuwahl für sie ein zweites EU-Referendum sei. 67 Prozent hingegen sehen die Neuwahl als ganz normale Parlamentswahl.

May ursprünglich aufseiten der EU-Freunde

Und genau das ist möglicherweise gar keine so schlechte Nachricht, auch für Europa. Eine größere Mehrheit im Unterhaus könnte Theresa May nämlich dabei helfen, den Brexit gar nicht so hart zu machen. Was sie in Wahrheit auch gar nicht will. May war ursprünglich auf Seiten der EU-Freunde. Und auch jetzt betont sie immer wieder, dass "der Brexit für alle gut sein soll". Also auch für jene 48 Prozent, die vergangenes Jahr gegen ihn gestimmt haben.



Das Problem ist: Im Moment aber hat die Premierministerin eine hauchdünne Mehrheit von zwölf Tory-Abgeordneten. Deshalb ist bisher der Druck von ein paar Dutzend knallharten EU-Gegnern in der eigenen Partei enorm groß. Sie wollen den radikalen Schnitt mit der EU. Koste es, was es wolle.



Theresa Mays Kalkül ist es nun möglicherweise, dass mehr moderate Konservative nach der Neuwahl ins Unterhaus kommen. Denn obwohl die klare Mehrheit der Tories für den Brexit ist, so ist beileibe keine klare Mehrheit für den harten Ausstieg.



Die Neuwahl am 8. Juni könnte deshalb am Ende gar keine so schlechte Nachricht sein. Weil sie aus dem harten Brexit einen weicheren Brexit machen könnte.